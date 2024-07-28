Малых: «Имели небольшое преимущество»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, «Оренбург» не сумел переиграть гостей из грозненского «Ахмата» - матч закончился нулевой ничьей. Легендарный футболист «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал итоги прошедшей встречи, он считает, что его команда владела преимуществом, но не сумела конвертировать его в положительный результат:

- Результат не очень, игра была с небольшим нашим преимуществом. Мы играли чуть острее, особенно во втором тайме. Где‑то чуть не хватило мастерства, где‑то хорошо сыграл вратарь, где‑то не повезло, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Оренбургу» предстоит сыграть на выезде с московским ЦСКА.