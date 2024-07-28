Вратарь «Оренбурга»: «Не реализовали свои моменты, не дожали «Ахмат»

Николай Сысуев, страж ворот «Оренбурга», подвёл итоги матча второго тура РПЛ с «Ахматом».

Матч состоялся в Оренбурге в воскресенье, голов забито не было – 0:0.

- Хотелось бы выиграть, но в первом тайме вышли расслабленными, многое позволяли «Ахмату». После перерыва стали играть иначе, но, к сожалению, не реализовали свои моменты, не дожали «Ахмат», - передаёт слова голкипера уральской команды «Матч ТВ».

«Оренбург», в первом туре обыгравший «Спартак» (2:0), 4-го августа встретится на выезде с другим столичным клубом – ЦСКА, матч стартует в 15:00 по московскому времени.

На данный момент в активе оренбургского коллектива четыре балла и пятое место в таблице.