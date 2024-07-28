Бутта Магомедов: «После перерыва «Спартак» прибавил»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, «Химки» принимали московский «Спартак», и, если к перерыву на табло были нули, то после перерыва гранд российского футбола вошёл в раж и выиграл со счётом 3:1. Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов считает такой исход матча закономерным:

- Первый тайм получился равным. Мы забили гол, «Спартак» тоже мог открыть счет. Во второй половине красно-белые добавили, а наша команда просела, - цитирует слова игрока издание «РБ Спорт».

В следующем туре российского «Химкам» предстоит сыграть в Казани с местным «Рубином».