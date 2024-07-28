Угальде рассказал, какой момент стал переломным для «Спартака» в игре с «Химками»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился комментарием о матче с «Химками».

Встреча второго тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых». Угальде отметился одним забитым мячом. Данный гол стал для костариканца дебютным в рамках РПЛ.

«Гол Барко — переломный момент в матче. Его гол важный. Мы могли забить больше», — заявил Угальде журналистам.

Также футболист рассказал, что для него пенальти был очевиден, но арбитр не мог увидеть эпизод, так как был сзади.

В третьем туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Встреча между командами пройдет 5 августа.