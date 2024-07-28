Генич: «Уж больно слабенько смотрелись «Химки» в матче со «Спартаком»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о минувшем матче «Химки» - «Спартак».

Встреча второго тура Российской премьер-лиги завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1.

— Понятно, что хороший Барко, долгожданный гол Угальде, реализованный угловой, несколько неплохих подходов, но… УЖ БОЛЬНО СЛАБЕНЬКО СМОТРЕЛИСЬ ХИМКИ! Неожиданно слабенько, — написал Генич в своем телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится на своем поле с «Крыльями Советов» (5 августа), а подмосковные «Химки» сыграют в гостях с «Рубином» (3 августа).