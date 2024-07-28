​Камилов: «Моменты были у обеих команд»

В российском чемпионате проходят матчи второго тура РПЛ, «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» - команды, несмотря на все старания, так и не смогли забить друг другу. Полузащитник грозненского клуба Владислав Камилов прокомментировал итоги матча, он считает, что добиться успеха могли обе команды.

- Получилась тяжелая игра. Были хорошие моменты и у нас, и у «Оренбурга». На мой взгляд, результат закономерен, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ»

После двух туров у «Ахмата» два очка. В следующем туре российского чемпионата грозненскому клубу предстоит сразиться с московским «Локомотивом».