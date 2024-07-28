В «Севилье» высказались о возможной покупке Чалова у ЦСКА

Фёдор Чалов, форвард ЦСКА, вряд ли продолжит карьеру в «Севильи». Как сообщили в испанском клубе, российский форвард не входит в сферу интересов для усиления нападения.

- У «Севильи» другая цель для усиления нападения, - сказал «Чемпионату» директор «Севильи» по связям со СМИ Альваро Рамирес.

Ранее в СМИ была информация, что Фёдор Чалов может перейти в «Севилью». Эту информацию подтверждал известный инсайдер Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Чалов появлялся на поле в составе ЦСКА в 41 матче, на его счету 16 голов и пять ассистов на партнёров. Контракт игрока со столичным клубом истекает через год.