Ямайский нападающий Шамар Николсон попал в сферу интересов турецких клубов.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», несколько клубов из Турции через посредников выходили на «Спартак» с целью покупки 27-летнего Николсона. Однако на данный момент руководство «красно-белых» не заинтересовано в расставании с форвардом.

По нашей информации, в «Спартаке» хотят отложить решение по Николсону до середины августа. При этом нападающий все еще интересен клубу «Аль-Ахли» из Египта.

Напомним, прошлый сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермоне», где забил четыре гола и сделал три ассиста в 28 играх.