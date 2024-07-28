Генич — об игре «Краснодара»: «Печальное зрелище»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре «Краснодара» в первом тайме матча с махачкалинским «Динамо».

— Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди на Кривцова – и все. Печальное зрелище в первом тайме, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Матч второго тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо» продолжается в эти минуты. После первого тайма счет в игре не открыт.

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