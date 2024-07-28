Пономарёв: «Я даже удивился, что так хорошо «Спартак» сыграл»

Владимир Пономарёв, в прошлом футболист ЦСКА, дал свой комментарий о матче «Спартака» с «Химками».

Напомним, «красно-белые» встречались с подмосковным клубом в воскресенье и одержали уверенную победу со счётом 3:1.

- «Спартак» очень хорошо провел второй тайм матча с «Химками»: бежали вперед и интересно, нестандартно мыслили, нестандартно пас отдавали.

Я даже удивился, что так хорошо «Спартак» сейчас сыграл. Потому что игра в матче с «Оренбургом» у них вообще никакая была. Так что молодцом, - передаёт слова ветерана ЦСКА «Матч ТВ».

Коллектив Деяна Станковича в следующем туре чемпионата в родных стенах встретится с «Крыльями Советов», игра запланирована на 5 августа, начало – в 20:00 по мск.

Напомним, «красно-белые» в первом туре проиграли «Оренбургу», пропустив два безответных мяча.