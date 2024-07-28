Глушаков оценил дебют новичка «Спартака» Барко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче со «Спартаком».

- Какие впечатления от игры со «Спартаком»? Все-таки знаковый для вас соперник.

- Впечатления, как от игры со всеми другими соперниками. Ничего такого. Для меня «Спартак» уже давно является рядовым соперником.

- Как вам Барко? В дебютном матче забил мяч.

- Видно, что это футболист хорошего класса.

- Первый тайм «Химки» провели достаточно неплохо. Что случилось после перерыва?

- Не получилось забить, реализовать свои моменты.

- Пересматривали незасчитанный мяч?

- Нет. Сейчас по горячим следам я об этом не думаю.

- Как прошло возвращение в команду?

- Замечательно. Как будто не уходил из «Химок».

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- Чувствуете себя лидером команды?

- У нас все лидеры. Не хочу никого выделять.

- Насколько тяжело будет решить задачу по сохранению прописки в РПЛ?

- Сейчас только начало сезона. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

- Как оцениваете старт чемпионата?

- Нормально. Сыграли два матча, есть одна ничья. Конечно, лучше всего, когда команда выигрывает.

Елена Григорьевская