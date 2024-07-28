Экс-игрок «Спартака» считает, что клуб способен конкурировать с «Зенитом»

Валерий Кечинов, экс-игрок «красно-белых», высказался после первой победы столичной команды в сезоне.

В воскресенье подопечные Деяна Станковича взяли верх над «Химками» во втором туре РПЛ, поединок завершился со счётом 3:1.

- «Спартаку» есть куда расти. Нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон, когда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. Также нужно найти баланс.

Если команда продолжит играть так или даже лучше, то у «Зенита» появится достойный конкурент, - передаёт слова экс-игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «красно-белые» при своих болельщиках примут самарские «Крылья Советов», матч пройдёт 5-го августа, стартовый свисток - в 20:00 по мск. На данный момент в активе москвичей три очка. В первом туре «Спартак» уступил в Оренбурге (0:2).