Адиев: «Наша задача была не дать пространство «Оренбургу»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Оцените зрелищность матча.

- Сложно сказать о зрелищности. Я думаю, довольно-таки неплохая игра, и у хозяев были определенные моменты, и у нас довольно нормальные выпады. Поэтому я считаю, нормально.

- После первого тура говорили о том, что «Оренбург» играет на быстрых атаках. Перед матчем вы сказали, что что-то приготовили для сегодняшних соперников. В первом тайме вы, кажется, получили две желтые карточки за срыв атак как раз на флангах. Что вы подготовили, как боролись с «Оренбургом», на что сделали ставку?

- Да, мы понимали, что они довольно хороши на пространстве. Наша задача была не дать это пространство. Не должны были слишком высоко подниматься. И даже при наших позиционных атаках у нас была отметка, с которой мы должны были атаковать. Потому что, понимая, что если мы еще выше будем атаковать, то пространство, особенно в середине, при потере мяча они довольно быстро вылетают в атаку. Поэтому мы все эти нюансы пытались блокировать.

- По горячим следам, больше приходилось разрушать или созидать?

- Я думаю, такая отрезками игра. Где-то мы больше сидели в обороне, где-то отрезки были, где мы больше в атаке находились, но самое главное, как я часто говорю, это мое одно из любимых выражений: «мы должны были баланс поддерживать, что при атаке, что при обороне».

- Старт чемпионата, два тура, два заработанных балла. Вы пропустили один и забили один. Как оцените старт?

- Всегда хочется большего, хочется больше очков, но у нас пока что есть определенные проблемы, не хватает глубины состава. Руководство это знает, в этом плане мы предпринимаем шаги. Есть уже трансферы, но мы их пока не заявили, поэтому, как я и после первой игры сказал, смотрим с оптимизмом. Добавятся новички, я думаю, будет больше очков у нас.