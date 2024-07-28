Игрок «Спартака» отреагировал на слухи о возможном переходе в другой клуб

Срджан Бабич, игрок «Спартака», ответил на вопрос о возможном уходе в другой клуб.

Ранее была информация, что в услугах сербского защитника заинтересован «Олимпиакос».

- Я игрок «Спартака», не хочу комментировать слухи об «Олимпиакосе», - передаёт слова защитника «Чемпионат».

28-летний защитник является игроком «красно-белых» с лета прошлого года, до «Спартака» он принадлежал «Альмерии». В прошлом сезоне Бабич 24 раза появлялся на поле и трижды поразил ворота соперников. Его контракт с клубом действует ещё два года, а трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро.