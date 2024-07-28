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Деограсия: «Мы заслуживали победу, моменты у нас были»

28 Июля 2024 • 20:15 Комментировать
Оренбург
0:0
Ахмат

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Насколько вы сегодня удовлетворены результатом?

- На самом деле я остался не очень доволен этой игрой. Не хватало глубины в первом тайме, были мы больше похожи на команду, которая играет в гандбол, с разворотами. Нужно было больше играть вперед. Но ничего страшного, эти некоторые моменты мы улучшили, обсудили с командой во время перерыва. И второй тайм у нас получился лучше, мы заслуживали победу, моменты у нас были, начали больше играть между линиями, создавать моменты, но в итоге по одному очку нам и «Ахмату». Продолжаем дальше.

- У вас было 25 шансов потеснить сегодня «Зенит» и «Динамо» во главе турнирной таблице. Это хороший показатель. Насколько игра была зрелищной, если смотреть ее с трибуны?

- Получилась интересная игра. Как вы сказали, было много ударов по воротам соперника. Думаю, что болельщики насладились этой игрой. Надеюсь, что они и дальше придут нас поддерживать на игре против «Акрона».

- Быстрые атаки в первом тайме вашим соперником были сорваны с помощью желтых карточек и нарушений правил. Обратили ли вы на это внимание, были ли какие-то корректировки по этой части?

- Да, мы этот момент исправили, обговорили, нужно было линии поднимать, не давать так легко выходить от ворот. Этот момент мы исправили во втором тайме, и игра уже была получше.

- В перерыве Сидоров сказал, что кто забьет первый, тот и победит. Никто не забил, никто не победил. Как вам кажется, каким бы был адекватный счет по такой игре? Какой бы вас устроил.

- Не буду сейчас говорить, кто заслуживал, а кто нет. Результат на табло 0:0. Это правда, что никто не смог забить, правда, что у нас во втором тайме было больше моментов. Сыграли получше, это мое мнение. Были моменты. Но ничего страшного, в итоге разделили по одному баллу на каждую команду и продолжаем дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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