Радимов назвал Барко лучшим трансфером «Спартака» за последние пять лет

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о новичке «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Барко — лучший трансфер «красно-белых» лет за пять», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

25-летний аргентинец дебютировал за «Спартак» в минувшем матче второго тура Российской премьер-лиги с «Химками» (3:1). Хавбек провел на поле 77 минут, отметился забитым мячом со штрафного и был признан лучшим игроком поединка.

Стоит сказать, что на замену Барко уходил под громкие аплодисменты болельщиков.

Трудовой договор Барко со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Покупка аргентинца обошлась «красно-белым» в 14 миллионов евро.