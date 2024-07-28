«У Мостового таких много было!»: Царь – о голе Барко со штрафного «Химкам»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о голе новичка «Спартака» Эсекьеля Барко в ворота «Химок» во втором туре РПЛ.

«У Александра Мостового таких штрафных много было. Конечно, за такие деньги парня взяли. Надо посмотреть на него, как он себя будет проявлять. Кто-то кричит, что надо адаптироваться, вот паренёк вышел и какой гол шикарный забил», — сказал Мостовой.

«Спартак» победил «Химки» со счётом 3:1. Барко в начале второго тайма прямым ударом со штрафного положил мяч в девятку. 25-летний аргентинец отметился голом в дебютной игре.