Бушманов – о Барко: «Здорово, что у нас появился исполнитель штрафных, это прибавит зрелищности лиге»

Экс главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил качество исполнения штрафных ударов новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«В принципе, исполнение штрафных – это одна из сильных сторон. На мой взгляд, это здорово не только для «Спартака», а для нашего чемпионата, что у нас появился футболист, который умеет забивать со штрафных. Это прибавит зрелищности нашей Премьер-лиге», — сказал Бушманов.

В первом же матче за московский клуб 25-летний аргентинец забил прямым ударом со штрафного в ворота «Химок» в матче 2-го тура РПЛ. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.