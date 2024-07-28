Защитник «Химок» после матча со «Спартаком» похвалил соперника

Защитник «Химок» Данил Степанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона для своей команды.
- Как оцените старт сезона для «Химок»?
- Одно очко в двух матчах – это так себе результат.
- Со «Спартаком» рассчитывали хотя бы на ничью?
- Мы всегда хотим побеждать.
- Расскажите, как работается с новым тренером. Какие у него требования?
- Нормально работается. Общаемся с ним через переводчика. Нет проблем.
- Каким вам показался «Спартак», который неудачно стартовал в чемпионате?
- Он сегодня молодцы. Хорошо играли. От этой команды все всегда ждут побед.
- Но «Химки» в первом тайме смотрелись со «Спартаком» на равных.
- Если не брать концовку, то да.
Елена Григорьевская
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