Бабич высказался о своём одноклубнике Угальде

Срджан Бабич, игрок «красно-белых», высказался о своём партнере по команде Манфреде Угальде.

Напомним, столичная команда в воскресенье взяла верх над «Химками» (3:1), Угальде, перешедший в «Спартак» в зимнее межсезонье, открыл счёт своим голам за клуб в РПЛ.

- Не знаю, сколько ещё забьёт Угальде. Но и до этого я говорил, что он хорош. Понятно, что адаптация к новой лиге, стране, другим вещам. Уверен, что он забьёт ещё много голов, - цитирует сербского защитника «Спартака» «Чемпионат».

«Спартак» в третьем туре чемпионата на своём стадионе примет «Крылья Советов», игра пройдёт 5 августа, старт – в 20:00 по мск.