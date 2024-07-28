Бабич оценил дебют Барко за «Спартак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением об игре новичка команды Эсекьеля Барко.

Гол аргентинского хавбека позволил «Спартаку» одержать победу над «Химками» (3:1) во втором туре чемпионата России.

«Барко — хорош. Берет на себя игру и ответственность. Если продолжит в том же духе, будет круто», — заявил Бабич журналистам.

Стоит сказать, что по итогам матча 25-летний Барко был признан лучшим игроком матча. Для аргентинца встреча с «Химками» стала дебютной в футболке «Спартака».

В рамках третьего тура Российской премьер-лиги «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Поединок пройдет 5 августа.