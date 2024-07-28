Биджиев назвал причину отсутствия новичка Дапо

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Какой настрой команды на матч против серебряного призера прошлого сезона?

- Вы правильно сказали, что играем с серебряным призером прошлого сезона. «Краснодар» является одним из лидеров нашего футбола на протяжении продолжительного времени. Соответствующий настрой у нас, настрой боевой, другого быть не может.

- За неполные четыре месяца вы третий раз в Краснодаре. В апреле были на стадионе «Кубань» в ФНЛ, в конце июня провели товарищеский матч с «Краснодаром» на стадионе академии. И, наконец, главная арена «быков». Какие впечатления ваши и игроков вашей команды?

- В «Краснодаре» действительно мы бываем достаточно часто. Этот маршрут нам знаком. Конечно, для футбола тут все прекрасно, идеальные условия, можно сказать. Я думаю, что любой команде приятно играть в таких условиях.

- На этой неделе вы официально представили новичка из Словении, Яна Дапо. Рассчитываете ли на него сегодня, и насколько большой потенциал в нем видите?

- Это талантливый полузащитник, мы его ждали, но сегодня его не будет, потому что он только прилетел, и ему нужно адаптироваться. В следующем матче, безусловно, рассчитываем.

- Как сегодня нужно сыграть с «Краснодаром», чтобы увезти очки?

- Нужно, прежде всего, сконцентрироваться на своих действиях. Это самое важное.