Мусаев: «Жду, что будет обоюдоострая игра»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Первая домашняя игра сезона. Чувствуете ли давление и ответственность, в какой футбол сегодня будет играть ваша команда?

- Волнение такое приятное. Оно есть перед каждой игрой. Тем более, уже давно не играли дома, это наоборот хорошо. Будем стараться играть в футбол, будем искать счастье в атаке.

- Кто из игроков вернулся с Кубка Америки, на кого сегодня рассчитываете? Выйдет ли этот игрок на поле?

- Конечно. У вас же состав в руках, вы же видите, что Оласа в составе. Кастаньо и Кордоба пока не готовы, они только вчера прилетели.

- Наверняка изучали игру махачкалинского «Динамо». Что ждете от соперника, на что обратили внимание при подготовке к нему?

- «Динамо» играет в агрессивный футбол. Это команда с характером. У них очень активная пятерка вверху. Они очень активно идут в атаку, много доставок в штрафную, высокий прессинг, поэтому жду, что будет такая, обоюдоострая игра. Команда с характером. Нужно и нам проявить свой характер и хорошо сыграть как в обороне, так и в атаке.