Бабич: «Мой гол не был заготовкой»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Химок».

В матче второго тура чемпионата России «Спартак» одержал победу со счетом 3:1. Бабич стал автором одного из голов, замкнув подачу Хесуса Медины с углового.

По мнению Бабича, в первом тайме «Спартак» нервничал, но во второй половине встречи команда прибавила в этом плане.

— Мой гол не был заготовкой. Когда была подача, почувствовал, что хороший момент для гола, — заявил Бабич журналистам.

В третьем туре РПЛ «Спартак» встретится у себя дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет 5 августа, начало — в 20:00 по мск.