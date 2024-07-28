Флорентин: «Три очка были бы для нас большой помощью, чтобы не было так, как в прошлом сезоне»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Ахмат» Габриэль Флорентин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Есть ли вообще сегодня какой-нибудь повод, чтобы принять поздравления? Что значит для вас счет 0:0?

- Мы все время на протяжении всего матча хотели выиграть. Это могли быть три важных очка в чемпионате, но я думаю, одно очко для нас тоже ценное. Нужно продолжать играть в том же духе.

- Расстроен?

- Конечно, хотелось бы три очка, но это очко очень важное. Три очка были бы для нас большой помощью, чтобы не было так, как в прошлом сезоне. Нужно продолжать работать. Понятно, что дома хотелось выиграть.