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Флорентин: «Три очка были бы для нас большой помощью, чтобы не было так, как в прошлом сезоне»

28 Июля 2024 • 19:36 Комментировать
Оренбург
0:0
Ахмат

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Ахмат» Габриэль Флорентин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Есть ли вообще сегодня какой-нибудь повод, чтобы принять поздравления? Что значит для вас счет 0:0?

- Мы все время на протяжении всего матча хотели выиграть. Это могли быть три важных очка в чемпионате, но я думаю, одно очко для нас тоже ценное. Нужно продолжать играть в том же духе.

- Расстроен?

- Конечно, хотелось бы три очка, но это очко очень важное. Три очка были бы для нас большой помощью, чтобы не было так, как в прошлом сезоне. Нужно продолжать работать. Понятно, что дома хотелось выиграть.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Габриэль Флорентин

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