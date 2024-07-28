Несколько аргентинских клубов интересуются игроком «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин может сменить клубную прописку.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», к 25-летнему футболисту, который выступает за «Оренбург» с 2022 года, есть интерес от нескольких клубов Аргентины. При этом сам полузащитник не против того, чтобы вернуться на родину.

Флорентин, воспитанник клубов «Ривер Плейт» и «Архентинос Хуниорс», пополнил состав оренбургской команды в августе 2022 года. За это время он провёл за российский клуб 55 матчей, забил пять голов и 10 раз ассистировал своим партнёрам. Его контракт с «Оренбургом» действует до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро.