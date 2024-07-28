Появилась новая информация о трансферных планах московского «Спартака».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» активизировалось в поисках нового опорного полузащитника. По нашим данным, позиция опорника идет на втором месте в «Спартаке» по приоритету после левого вингера.

Напомним, текущим летом столичный клуб уже усилился Эсекьелем Барко, Виллианом Жозе, Игорем Дмитриевым и Александром Довбней.

В воскресенье, 28 июля, «Спартак» одолел на выезде «Химки» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.