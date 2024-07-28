Бушманов – о Барко: «Великолепный дебют»

Евгений Бушманов поделился впечатлениями от победы «красно-белых» над «Химками».

Поединок второго тура РПЛ состоился в воскресенье и завершилась победой столичной команды со счётом 3:1.

- «Спартак» провёл хороший второй тайм. Первый был простой, а в перерыве встрепенулась команда. За счёт этого и одержали победу.

Барко действительно показал свои лучшие качества, он был активен, двигал мяч вперёд. Великолепный дебют, - передаёт слова экс-наставника «Спартака-2» Vprognoze.ru.

Коллектив Деяна Станковича после двух туров имеет в своей копилке три очка и идёт на девятой строчке в таблице чемпионата. У «Химок» один балл и 13-я позиция.