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Второй тур – вторая нулевая ничья: «Оренбург» и «Ахмат» пободались без голов

28 Июля 2024 • 19:23 Комментировать
Оренбург
0:0
Ахмат
окончен

В предпоследнем матче второго тура чемпионата России «Оренбург» играл в родных стенах с «Ахматом».

Протокол игры  
Оренбург0:0Ахмат
Сысуев НиколайПерес Матиас  38'Прохин ДанилаМалых АндрейСидоров Максим IIIГюрлюк Эмирджан 73' (Сахархизан Саид ( 73') Горбани Мохаммад  60'Флорентин Сесар ГабриэльМихайлов Ярослав 81' (Башич Иван ( 81') Мансилья Брайан 73' (Рыбчинский Дмитрий ( 73') Марин Джимми 81' (Барановский Алексей ( 81')
Запасные: Хотулёв ДанилаКасимов Артём IIКуэро ДжастинКеняйкин АлексейОганесян СтепанЗотов ГеоргийМуро ТомасМосквичёв Богдан
Шелия ГиоргиГандри Надер  40'Богосавац МирославТодорович ДаркоШатара МилошАдамов АрсенКамило РейжерсКовачев Светослав  19' 75' (Диванович Заим ( 75') Камилов Владислав 69' (Бериша Бернард ( 69'  70') Садулаев Лечи 69' (Швец Антон ( 69') Агаларов Гамид
Запасные: Уциев РизванЖиров АлександрМацуев МинкаилЯкуев МагомедОлейников ИванОпарин Михаил
28 июля. Стадион "Газовик".
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В первом туре «Оренбург» знатно порадовал своих болельщиков, обыграв московский «Спартак». Команда Деяна Станковича была бита в посёлке Ростоши со счётом 2:0. Теперь оренбуржцам предстоял второй подряд домашний матч – против «Ахмата».

Если брать грозненский коллектив, то он на старте чемпионата поделил очки с «Краснодаром». Магомед Адиев стал постоянным главным тренером «Ахмата», и в этом клубе вряд ли хотят повторения весенней нервотрёпки, когда команда была недалека от вылета.

«Оренбург» являлся грозной силой на своём компактном стадионе с искусственным газоном в позапрошлом сезоне. Поездка туда для всех смотрелась весьма опасной. Дальше такой статус «Оренбурга» был несколько утрачен. Но что мешает вернуть его в полной мере?   

Первые минуты в отчётном матче по давлению остались за хозяевами. Хотя их желание превышало точность, которой не хватало Флорентину с Марином. Был и высокий прессинг со стороны оренбуржцев, однако также без дивидендов.

Потом наступил другой отрезок. Оренбуржцы опустились, эстафета игры первым номером перешла к «Ахмату». После удара Камилова, который заблокировал Горбани, возникли подозрения насчёт пенальти, но одиннадцатиметрового не дождались гости.

«Оренбург» вернул себе инициативу. На 26-й минуте Марин навесил с правого фланга, и позволили грозненцы пробить по воротам Матиасу Пересу – тот не попал головой в левый угол. Неточными дальними ударами обменялись Тодорович и Флорентин.

Удалось Флорентину прострелом справа выключить из игры Шелию, но защитник гостей успел выбить мяч за лицевую. Похожая ситуация возникла у других ворот – Сысуев отразил попытку Агаларова. На финише первого тайма Гандри не попал головой в ворота.

После перерыва команды продолжили чередовать активные отрезки разной продолжительности. То «Оренбург» взрывался контратаками, то перестроился на позиционный вариант в атаке. В любом случае Сидоров, Гюрлюк, Марин, Мансилья не завершали эпизоды результативно.

Вязкость мешала командам сделать разницу. В концовке хозяева преимущественно прижимали гостей. Саид Сахархизан дебютировал за «Оренбург» с замены – в хорошем моменте не попал в створ. Флорентин прицелился в ворота, но Шелия был как стена.

В первом туре РПЛ вничью 0:0 сыграли «Ростов» и ЦСКА. Во втором туре РПЛ нулевую ничью утвердили «Оренбург» и «Ахмат». В добавленное время Арсен Адамов, игравший в прошлом сезоне за «Оренбург», сам упал в чужой штрафной, хотя мог бы там решать всё.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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