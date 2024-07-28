Угальде высказался об отстранении Соболева

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, как отреагировал на отстранение от тренировок нападающего команды Александра Соболева.

«Это решение клуба. Я не буду об этом говорить. Он хороший игрок, мы вместе играли», — сказал Угальде журналистам.

Сегодня, 28 июля, «Спартак» обыграл в гостевом матче «Химки». Встреча второго тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:1. Автором одного из забитых мячей стал Угальде, для которого этот гол стал первым в рамках РПЛ.

Ранее костариканский нападающий рассказал о своих впечатлениях после дебютного гола в российском чемпионате.