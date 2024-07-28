Экс-игрок «Зенита» высмеял футболиста «Спартака»

Владислав Радимов, в прошлом выступавший за «Зенит» и национальную сборную России, подверг критике полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.

- Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не Умяров, - написал Радимов в своих социальных сетях.

В воскресенье «Спартак» проводил матч второго тура РПЛ с «Химками» и добился убедительной победы, трижды во втором тайме поразив ворота соперника (3:1). В следующем туре столичный коллектив примет дома «Крылья Советов», встреча пройдёт 5 августа, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года и провёл за клуб 102 матча.