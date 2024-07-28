Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел перейдёт в «Галатасарай». Об этом сообщает Kontra Spor.

По данным источника, клубы согласовали трансфер 26-летнего футболиста за 22 миллиона евро. Утверждается, что 12 млн «Зенит» получит сразу, а остальная сумма будет разбита на несколько лет. При этом отмечается, что в сделке предусмотрена бонусная часть, которая составляет 2 млн евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне хавбек появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.