Александр Мостовой: «Умяров привозит из игры к игре»

Александр Мостовой, ранее выступавший за «красно-белых», высказал своё мнение после победы столичной команды над «Химками».

Поединок между команда прошёл в воскресенье и завершился уверенной победой коллектива Деяна Станковича – 3:1.

- Умяров из игры к игре привозит. Хорошо, что судья и ВАР увидел, а по идее он в борьбе выбил мяч и задел ногу. Зиньковский вышел, непонятно почему он на скамейке сидит, но он не будет сидеть, будет играть. Абаскаль его мурыжил, мурыжил, а потом он стал лучшим футболистом в «Спартаке», - передаёт слова экс-игрока «Спартака» Vprognoze.ru.

«Спартак» в этом сезоне сыграл в двух встречах и набрал три балла – в первом туре «красно-белые» в гостях потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2). Следующим соперником московского клуба станут «Крылья Советов» - матч пройдёт 5 августа, старт игры запланирован на 20:00 по столичному времени.