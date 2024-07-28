«Краснодар» и «Динамо» Мх назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 28 июля, «Краснодар» примет на своём поле махачкалинское «Динамо». Данный матч закрывает программу второго тура Российской премьер-лиги.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев (вр), Оласа, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Кривцов, Сперцян (к), Виктор Са, Мозес, Смолов.

Стартовый состав «Динамо» Махачкала: Волк (вр), Пальцев, Алибеков (вр), Шумахов. Кагермазов, Сундуков, Крачковский, Магомедов, Глушков, Касинтура, Сердеров.

Начало матча «Краснодар» - «Динамо» запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.