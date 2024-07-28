Угальде — о безголевой серии: «Было непросто»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, сильно ли переживал из-за голевой засухи.

Напомним, костариканский форвард выступает за «красно-белых» с января, однако дебютный мяч в чемпионате России он забил только 28 июля в матче второго тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Деяна Станковича.

«Было непросто. Тем не менее я понимал, что надо дальше работать, потому что это профессия нападающего. Знал, что этот момент придет», — сказал Угальде журналистам.

Всего на счету 22-летнего игрока 14 матчей в рамках Российской премьер-лиги и один забитый мяч.