Бабич: «Спартак» - величайший клуб России»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич после воскресной победы над «Химками» (3:1) ответил на вопрос, нет ли ощущения, что в чемпионате России есть команда, с которой невозможно конкурировать.

«Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть. Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы – величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру», - цитирует Бабича «Чемпионат».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком», который называют дерби двух столиц, не за горами. Команды сыграют в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Новый сезон Премьер-лиги команда Сергея Семака начала с двух побед с одинаковым счётом 4:0.