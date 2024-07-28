Угальде: «С первого касания было видно качество Барко»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился комментарием о дебюте полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко — прекрасный футболист. С первого касания было видно его качество. Думаю, этот футболист нам сильно поможет в будущем», — заявил Угальде журналистам.

Напомним, в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал гостевую победу над «Химками» со счетом 3:1. Барко вышел в стартовом составе «красно-белых», провел на поле 77 минут, отметился забитым мячом и был признан лучшим футболистом поединка.

В третьем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича примут на «Лукойл Арене» самарские «Крылья Советов».