Угальде: «Я счастлив, что забил свой первый гол в РПЛ за «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями после своего дебютного гола в чемпионате России.

«Спартак» одолел «Химки» в рамках второго тура РПЛ. Поединок завершился со счетом 3:1. Угальде провел на поле 77 минут и отметился забитым мячом.

— Я счастлив и рад, что забил свой первый гол в чемпионате за «Спартак». Рад, что сегодня добились победы и взяли три очка, — сказал Угальде журналистам.

В рамках третьего тура чемпионата России «Спартак» примет «Крылья Советов». Встреча между командами пройдет 5 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени.