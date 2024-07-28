Станкович объяснил замену Бонгонды в игре с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, почему заменил вингера команды Тео Бонгонду.

28 июля «Спартак» одержал победу над «Химками» в матче второго тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:1. Бонгонда провел на поле 67 минут и записал в свой актив результативную передачу.

Станкович заявил, что Бонгонда провел хороший матч, если не брать момент с незабитым пенальти.

— Но это меня не особо тревожит, такое бывает. Но с точки зрения работы на поле я абсолютно доволен. При счете 3:0 можно было дать отдохнуть некоторым футболистам и дать возможность другим ребятам проявить себя, — сказал Станкович журналистам.