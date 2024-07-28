Станковичу задали вопрос о ситуации Соболева

Александр Соболев был отстранён от тренировок «Спартака» на фоне слухов о желании перебраться в «Зенит». После воскресной победы над «Химками» (3:1) главный тренер «красно-белых» Деян Станкович получил вопрос о ситуации Соболева. Впрочем, сербский специалист снова ушёл от каких-то интересных ответов.

«Клуб уже делал заявление по этой ситуации. Я могу давать комментарии только по сегодняшнему матчу и о футболистах, которые есть в нашем распоряжении», - сказал Станкович журналистам.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов». Матч пройдёт в понедельник, 5 августа.