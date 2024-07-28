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Станкович: «Никакое давление не может на меня повлиять»

28 Июля 2024 • 18:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почувствовал ли он давление с приходом в московский клуб.

«Да, давление чувствуется, даже на тренировках. Но в этом отношении я немного странный, потому что никакое давление, особенно извне, не может на меня повлиять и изменить мои решения», — заявил Станкович журналистам.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в мае, подписав двухлетний трудовой договор.

В настоящий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка за два тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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