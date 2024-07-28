Камоцци отреагировал на победу «Спартака»

«Спартак» в воскресенье порадовал своих болельщиков. Команда Деяна Станковича обыграла на выезде «Химки» со счётом 3:1 благодаря голам Эсекьеля Барко, Манфреда Угальде и Срджана Бабича. Комментарий по поводу «красно-белых» дал Франко Камоцци, который в своё время в московском клубе был советником владельца.

«Думаю, реакция от Станковича была заметной. Это нормально после обидного поражения от «Оренбурга». Этот матч может стать началом для новых побед «Спартака», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 31 июля, - против «Динамо» в первом туре группового этапа Кубка России.