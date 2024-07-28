Станкович: «В матче с «Химками» мы увидели только 60% от возможностей Барко»

Наставник «Спартака» Деян Станкович высказался об игре новичка команды Эсекьеля Барко в матче с «Химками».

«Честно говоря, не вижу его на позиции вингера. Барко — очень креативный игрок, сегодня мы увидели только 60% от его возможностей. Он может играть на смене ритма, у него правильный характер», — сказал Станкович на пресс-конференции.

Сегодня, 28 июля, «Спартак» одержал победу над «Химками» в матче второго тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 3:1. Автором одного из мячей стал Барко, который забил прямым ударом со штрафного. Отметим, что минувший матч стал дебютным для аргентинца.