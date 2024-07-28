​Мастерной: «Адаптируемся к новому полю и всё будет хорошо»

Второй тур российского чемпионата неудачно сложился для «Факела» - воронежский клуб проиграл в домашнем матче «Акрону». Ещё в первом тайме воронежцы остались вдесятером, но Владислав Мастерной считает причиной неудачи не только этот фактор, но и новое поле, к которому команда ещё не адаптировалась.

- Эмоции смешанные: новый стадион, болельщики, нам хотелось сделать праздник, но мы всех расстроили. Будем работать, что еще нам делать? Забудем эту игру, думаю, мы решим проблемы и победы придут. Немного надо адаптироваться и всё будет нормально, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Факел» примет дома «Краснодар».