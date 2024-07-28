Станкович тепло обнял Зобнина после победы «Спартака» над «Химками»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович пообщался с капитаном команды Романом Зобниным после победы над «Химками».

Матч второго тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1.

В подтрибунном помещении Станкович обнял Зобнина и о чем-то с ним мило побеседовал. Данные момент попал на камеры журналистов.

Напомним, с начала нового сезона чемпионата России капитанская повязка в «Спартаке» перешла к 30-летнему Зобнину, который выступает за клуб на протяжении восьми лет.

В текущем сезоне Зобнин провел два матча в рамках РПЛ, но результативными действиями не отметился.