​Глушаков: «Проиграли, таков футбол»

Подмосковные «Химки» уступили московскому «Спартаку» во втором туре российского чемпионата. Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», прокомментировал итоги матча. Он философски отнёсся к случившемуся, заявив, что в футболе бывают такие ситуации:

- К сожалению, проиграли, такое бывает, это футбол, - заявил в эфире телеканала Матч ТВ бывший футболист «Спартака».

В следующем туре клуб из Подмосковья сыграет с казанским «Рубином». Это случится третьего августа. Пока что на счету «Химок» одно очко, добытое в первом туре чемпионата Премьер-лиги.