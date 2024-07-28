Артига: «Мы подарили победу «Спартаку»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Сегодня результат неудовлетворительный. Как бы вы могли оценить игру своей команды, понравилась ли она вам?

- Как я и сказал, команда очень хорошо поработала. Мы, конечно же, проиграли, но, тем не менее, мы для себя выучили урок. Поэтому нужно проанализировать игру и впредь не допускать подобных ошибок. Мы подарили победу «Спартаку», однако, конечно же, после забитого гола немного команда расстроилась. Может быть, это сыграло.

- Как бы вы могли оценить отмененный гол «Химок» в первом тайме и пенальти в конце первого тайма, который не был реализован.

- Даже не хочу обсуждать и фокусировать свое внимание на этом. И вообще не судействе. Я считаю это просто потерей времени.

- Сам факт отмены гола мог как-то на команду с негативной точки зрения повлиять? Или это не связанные вещи?

- Я уже сказал, что судьи просто семь минут потратили на то, чтобы гол не засчитать. Конечно, разное состояние команды, когда она уходит в раздевалку со счетом 1:0 с преимуществом или когда уходит с ничьей после отбитого пенальти.

- Барко в составе «Спартака» и его игра сегодня стали неожиданностью? Или вы к чему-то подобному готовились?

- Нет. Он сюда приехал и зарекомендовал себя. Нисколько не сомневаюсь, что «Спартак» подписывает хороших техничных игроков. Опять же нужно обратить внимание на то, что у нас нет права на ошибку в центре поля, как мы допустили этот штрафной. Конечно же, он отличился.