Мостовой: «Спартак» будет наверху»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после победы «красно-белых» над «Химками».

Встреча второго тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1.

«Ключевой момент — удар со штрафного Барко в стиле Александра Мостового. Мы не знали этого парня, но его купили за большие деньги — теперь мы знаем почему. «Спартак» опять будет наверху, потому что состав есть, тренер нормальный», — сказал Мостовой на видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

После двух туров в копилке «Спартака» три очка. В следующем матче РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют против «Крыльев Советов» (5 августа).