Станкович: «Большую часть времени мы действовали так, как нужно, как единая команда»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Очень эмоциональный матч, очень много эмоций было у вас по ходу этого матча. Как сейчас можете оценить эту игру после финального свистка?

- Мы хорошо поработали, потому что у этой команды есть качество, есть футболисты, которые готовы и могут решать исход игры. Сегодня это и произошло.

- Было ли что-то сегодня, что вам не понравилось? Или сегодня в игре «Спартака» было идеально всё?

- Конечно же, всегда есть над чем работать, что-то улучшать. На мой взгляд, не бывает идеальных матчей, но сегодня в отличие от игры с «Оренбургом», большую часть времени мы действовали так, как нужно, как единая команда, которая знает, чего хочет и добивается нужного результата. Всегда есть над чем работать, мы это делаем. Мы должны идти шаг за шагом, прогрессируя на тренировках и работая. Поэтому работы на самом деле много, а я здесь 30 с чем-то дней. Я от нее никуда не убегаю.