​Тренер «Химок»: «Проиграли, но извлекли ценный урок»

Подмосковные «Химки» уступили московскому «Спартаку» во втором туре российского чемпионата, но наставник команды Франк Артига считает, что его подопечные получили достойный урок. Первый тайм команды провели на равных, и лишь во второй половине игры фаворит добился решающего преимущества.

- Команда очень хорошо поработала. Да, мы проиграли, но для себя извлекли урок. Нужно проанализировать игру и впредь не допускать подобных ошибок. Мы подарили «Спартаку» победу, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Рубином».